Ученые рассказали, как долго коронавирус остаётся на коже

Коронавирус COVID-19 может сохраняться на коже человека и представлять опасность в течение девяти часов, однако обработка спиртовым раствором позволяет уничтожить его за 15 секунд, сообщает японское издание Asahi со ссылкой на научных сотрудников из Медицинского университета Киото.

По их данным, вирус COVID-19 сохраняет свою активность на кожных покровах человека значительно дольше, чем другие известные инфекции. Так, вирус гриппа теряет активность на коже в пять раз быстрее.

Для проведения исследования ученые поместили на образцы кожи человека примерно по 100 тыс. образцов вирусов гриппа и новых коронавирусов. Вирус гриппа исчезал с кожи в среднем за 1-2 часа, а коронавирусы держались от 6 до 11 часов.

Ученые также установили, что обычное мытье рук проточной водой уменьшает количество вирусов в 100 раз, тогда как обработка спиртосодержащим раствором или мылом практически сводит к нулю возможность инфицирования.

Ранее фармацевт в эфире НСН рассказал о возможных побочных эффектах лекарств от COVID-19.

