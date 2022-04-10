Ученые добились омоложения клеток кожи человека на 30 лет

Специалисты из британского Института Бабрахама сумели омолодить клетки кожи человека на 30 лет. Результаты исследования опубликовано в журнале eLife.

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Ученые прибегли к новому методу, который основан на технике получения индуцированных стволовых клеток из «взрослых». Этого добиваются путем эпигенетического перепрограммирования. Исследователи остановили процесс на полпути, добившись при этом биологического омоложения клеток, а также - сохранения их изначальных функций.

Сообщается, что биологи работали с клетками кожи (фибробластами). На них оказывали воздействие факторами Яманаки. Это особые белки, которые могут возвращать клетки в эмбриональное состояние.

В соответствии с полученными возрастными маркерами, клетки помолодели на 30 лет.

«Наши результаты представляют собой большой шаг вперед в нашем понимании перепрограммирования клеток. Мы доказали, что клетки могут быть омоложены без потери их функций, и что омоложение направлено на восстановление некоторых функций старых клеток», — цитирует авторов Газета.ru.

Ранее сообщалось, что основатель корпорации Amazon Джефф Безос на $3 млрд профинансировал стартап по борьбе со старением. Проект называется Alto Labs, сообщает The Sunday Times.

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ФОТО: ученые
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