Безос вложил $3 миллиарда в создание лекарства от старения

На посту исполнительного директора уже работает 59-летний Хэл Бэррон из британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline.

Также в проекте задействованы нобелевские лауреаты Синъя Яманака (премия по физиологии и медицине за получение индуцированных плюрипотентных стволовых клеток) и Дженнифер Дудна (премия по химии за разработку метода редактирования генома).

Исследователи намерены изучить процесс возврата клеток в состояние стволовых – репрограммирование.

По мнению издания, исследователи в рамках проекта смогут сделать новые открытия в области борьбы со старением.

Ранее сообщалось, что команда молодых ученых Института биологии и биомедицины ННГУ им. Н.И. Лобачевского во главе с доктором биологических наук Марией Ведуновой ведет исследования по вычислению биологического возраста человека. Полученные знания в будущем позволят не только продлить здоровую и активную жизнь человека, но и предотвратить развитие у него онкологических, сердечно-сосудистых и дегенеративных заболеваний.

