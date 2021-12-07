Ученые назвали самую эффективную биодобавку для зрелых людей

Ученые рассказали об одной из наиболее полезных биодобавках для людей старше 50 лет. По их мнению, это жирные кислоты омега-3, источником которых является рыбий жир, пишет газета Daily Express.

Большая концентрация омега-3 содержится в жире из печени трески, обычно он выпускается в виде жидкости или в капсулах.

Специалисты пояснили, что жирные кислоты омега-3 помогают снижению уровня триглицеридов, повышают содержание хорошего холестерина ЛПВП и снижают кровяное давление.

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По данным ученых из Университета Нортумбрии (Великобритания), такая добавка к рациону способная улучшить приток крови к мозгу во время умственной деятельности и влияет на некоторые аспекты мышления у молодых людей.

Эти свойства делают употребление жирной рыбы и добавки омега-3 полезными в зрелом возрасте в связи с тем, что может предотвратить деменцию и общее снижение функций мозга.

Ранее врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о продуктах, которые ускоряют старение организма. В их числе сахар, красное мясо, жареная пища и быстрые углеводы.

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ФОТО: pixabay.com
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