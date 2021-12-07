Ученые назвали самую эффективную биодобавку для зрелых людей

Ученые рассказали об одной из наиболее полезных биодобавках для людей старше 50 лет. По их мнению, это жирные кислоты омега-3, источником которых является рыбий жир, пишет газета Daily Express.

Большая концентрация омега-3 содержится в жире из печени трески, обычно он выпускается в виде жидкости или в капсулах.

Специалисты пояснили, что жирные кислоты омега-3 помогают снижению уровня триглицеридов, повышают содержание хорошего холестерина ЛПВП и снижают кровяное давление.