МИД России осудил убийство иранского физика-ядерщика
Министерство иностранных дел России осудило убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, отметив, что виновные должны понести ответственность. Заявление опубликовано на сайте дипломатического ведомства.
В МИД также отметили, что убийство учёного было нацелено на дестабилизацию ситуации в регионе.
Кроме того, российское ведомство призвало государства, чьи интересы затронул инцидент, воздержаться от шагов, способных спровоцировать эскалацию напряжённости. МИД отмечает, что для России в приоритете безопасность на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива, и усилия страны на различных международных площадках нацелены на поддержание стабильности в регионе.
Мохсен Фахризаде был убит под Тегераном 27 ноября. Учёный руководил центром исследований при иранском Минобороны и, по неофициальным данным, был связан с работами по созданию ядерного оружия.
Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что к убийству Фахризаде может быть причастен Израиль. Позже секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани сообщил, что в инциденте замешана израильская разведка с возможным привлечением разведслужб других государств.
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