«Приучают к прилетам»: Рогов о переброске новобранцев ВСУ в Херсонскую область

Жители города Николаев сообщили о большом количестве колонн ВСУ, которые направляются в сторону подконтрольного Украине Снигиревского округа Херсонской области. Также в Николаеве проходит подготовка новых подразделений ВСУ, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на депутата Херсонской областной думы Юрия Барбашова. Рогов объяснил подобные действия украинской армии попыткой приучить бойцов ВСУ к смертям и прилетам и уменьшить у них уровень страха.

«Сейчас идет попытка ротации, мобилизованных украинцев доставляют на передовую. Их надо подготовить, обстрелять, поскольку они сразу бегут или сдаются российским войскам. Военнослужащих ВСУ максимально сосредотачивают в зоне прилета российской артиллерии и ракетных обстрелов, чтобы у украинских военных было меньше страха, чтобы они привыкли к тому, что рядом прилеты и смерть. Также их перевозят с одной точки на другую, чтобы бойцы ВСУ не находились постоянно в одном месте и не могли критически осознать происходящее. После такой карусели пополнение рядов ВСУ уже чувствует себя людьми бывалыми, их перебрасывают на линию боевого столкновения», — сказал Рогов.

Собеседник НСН добавил, что сейчас украинская армия выстраивает линию обороны, состоящую из глубоко (от трех метров) закопанных бункеров.

«ВСУ пытаются определить данную линию как “линию Залужного” по аналогии с “линией Суровикина”. Они ведут серьезную, системную работу по подготовке к обороне, прекрасно понимая, что российская армия рано или поздно пойдет в атаку. Но нам сейчас спешить не надо — важно перемалывать ВСУ и обескровливать режим, в котором все больше внутренних противоречий и разборок», — добавил эксперт.

В заключение Рогов назвал самоубийственными возможные попытки украинских войск форсировать Днепр.

«Сейчас они теряют позиции и в районе Крынок. Мы видим, как украинцев перемалывают там, видим, что все больше подразделений отказываются выполнять преступные и самоубийственные приказы. С дисциплиной дела обстоят все хуже, думаю, это понимает и командование ВСУ, которому все сложнее отправлять людей на гибель без какой-либо мотивации. Украинские бойцы уже критически воспринимают ситуацию, понимают, что такое Крынки и что такое левый берег Днепра», — подытожил он.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска находятся в отчаянном положении из-за морозов.

