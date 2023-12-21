«Недооценили русский дух»: Рогов о главной причине провала ВСУ на фронте
Украинские солдаты рассчитывали, что при виде западных танков и других вооружений русский солдат побежит в страхе, и это оказалось их главным просчетом. Таким мнением поделился с НСН Владимир Рогов.
Украинский солдат просчитался, думая что русские примут решение отступать при виде западной техники. При контрнаступлении это был главный тактический план ВСУ, в результате противник понес большие потери, а дух наших солдат оказался твердыней. Об этом в эфире НСН заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Командование ВСУ в ходе наступательных действий планировало разгромить российские группировки и лишить Россию сухопутного коридора в Крым, заявил ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов. По его данным, через 15 суток противник хотел блокировать Мариуполь, а позже - наступать с выходом к побережью Азовского моря, Мариуполю и границе с Крымом.
«Главная неудача украинской армии заключается в том, что противник реально не оценил крепость духа русского солдата. Они даже по опыту общения с российскими военнопленными абсолютно серьезно были уверены, что, увидев «Леопарды», «Брэдли» и другую западную технику, наши солдаты должны были бежать. Это был тактический замысел противника. Почему должны были бежать - непонятно. Они реально надеялись, что смогут испугать, и резко и быстро подвинуть фронт и пойти дальше. В результате получилось, что никто не то что не бежал - жгли в большом количестве технику, уничтожали всеми возможными способами, в том числе дроны-камикадзе, минные поля, удачные стрелковые бои. Дух простых русских солдат оказался той твердыней, о которую разбился весь каскад современной западной техники в большом количестве», - сказал Рогов.
По его мнению, украинские войска пойдут в наступление лишь в том случае, если нащупают слабину в обороне, однако, по оценке собеседника НСН, точек, где может «порваться», на сегодняшний день не наблюдается.
«Они сунутся только в случае, если почувствуют где-то слабое место в обороне. Слава богу, таких тонких слабых точек не вижу, где может "порваться". Сейчас, исходя из событий на Запорожском фронте, все говорит о том, что они готовятся в затяжной обороне в надежде измотать нас. В Запорожье только на одном участке противником было освоено порядка сорока миллионов гривен, в том числе на железобетонные сооружения, которые вкапываются в землю. Важно, чтобы у нас не было недооценки соперника», - подытожил он.
Ранее вечером издание Financial Times сообщило, что Запада Украине сократилась почти на 90%. Статистику аналитиков приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На аукцион выставили картину, написанную участниками группы The Beatles
- «Человек паук 2» признали игрой года для PlayStation 5
- В Москве 11-летний ребенок отравился аскорбинками
- В Петербурге не хватает коек для больных COVID-19
- Число погибших при стрельбе в Праге превысило 15 человек
- Сальдо: силы ПВО сбили выпущенную в сторону Крымского моста ракету ATACMS
- Ким Чен Ын пригрозил ядерным ударом на любую провокацию против КНДР
- Экс-министра Абызова приговорили к 12 годам колонии
- Силуанов назвал срок разблокировки иностранных активов россиян
- СМИ: певица Тейлор Свифт сыграет в «Дэдпуле 3»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru