У Зеленского состоялась встреча с президентом Германии Штайнмайером

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в берлинском дворце Бельвю принял украинского коллегу Владимира Зеленского, передает AFP.

Германия собирается сделать Украине крупную поставку военной техники

Президент Украины прибыл в Берлин сегодня, 14 мая.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой в Квиринальском дворце. Визит украинского лидера в Италию не носил статус государственного. По данным газеты Corriere della Sera, Зеленский также планировал обсуждать поставки оружия для ВСУ.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:ВизитГерманияВладимир Зеленский

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