У Зеленского состоялась встреча с президентом Германии Штайнмайером
14 мая 202311:20
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в берлинском дворце Бельвю принял украинского коллегу Владимира Зеленского, передает AFP.
Президент Украины прибыл в Берлин сегодня, 14 мая.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой в Квиринальском дворце. Визит украинского лидера в Италию не носил статус государственного. По данным газеты Corriere della Sera, Зеленский также планировал обсуждать поставки оружия для ВСУ.
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14 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru