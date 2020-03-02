У пассажира рейса Москва-Пекин нашли коронавирус

У пассажира самолета, прилетевшего в Пекин из Москвы, обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на посольство России в Китае.

Пассажир прибыл в китайскую столицу в субботу, 29 февраля рейсом SU204. Дипломаты сообщили, что большой гражданин направлялся из Ирана транзитом через московский аэропорт Шереметьево.

В результате всех пассажиров самолета доставили в специально переоборудованную под изоляционное помещение гостиницу для медицинской диагностики, сообщает RT.