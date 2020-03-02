У пассажира рейса Москва-Пекин нашли коронавирус

У пассажира самолета, прилетевшего в Пекин из Москвы, обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на посольство России в Китае.

Пассажир прибыл в китайскую столицу в субботу, 29 февраля рейсом SU204. Дипломаты сообщили, что большой гражданин направлялся из Ирана транзитом через московский аэропорт Шереметьево.

В результате всех пассажиров самолета доставили в специально переоборудованную под изоляционное помещение гостиницу для медицинской диагностики, сообщает RT.

Ученые в Санкт-Петербурге пообещали вакцину против коронавируса

У россиян, которые находились на борту, коронавирус не обнаружен.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН усомнился, что петербургский НИИ сможет сделать вакцину против коронавируса нового типа.

По последним данным, в мире зафиксировано 89 тысяч случаев заражения новым коронавирусом, 80 тысяч из них - в Китае. Число заболевших быстро растёт в Южной Корее, Италии и Иране, а также во Франции.

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ФОТО: pixabay.com
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