У пассажира рейса Москва-Пекин нашли коронавирус
У пассажира самолета, прилетевшего в Пекин из Москвы, обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на посольство России в Китае.
Пассажир прибыл в китайскую столицу в субботу, 29 февраля рейсом SU204. Дипломаты сообщили, что большой гражданин направлялся из Ирана транзитом через московский аэропорт Шереметьево.
В результате всех пассажиров самолета доставили в специально переоборудованную под изоляционное помещение гостиницу для медицинской диагностики, сообщает RT.
У россиян, которые находились на борту, коронавирус не обнаружен.
Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН усомнился, что петербургский НИИ сможет сделать вакцину против коронавируса нового типа.
По последним данным, в мире зафиксировано 89 тысяч случаев заражения новым коронавирусом, 80 тысяч из них - в Китае. Число заболевших быстро растёт в Южной Корее, Италии и Иране, а также во Франции.
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