Ученые в Санкт-Петербурге пообещали вакцину против коронавируса

По его словам, сегодня дети не попадают в группу риска по заражению коронавирусом, так как большинство заболевших старше 30 лет.

ВОЗ признала вспышку коронавируса в мире чрезвычайной ситуацией международного значения. Число зараженных в материковом Китае - свыше 79,8 тысячи человек, скончались 2870, излечились свыше 41,6 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, согласно данным ВОЗ, в 53 странах. Число зараженных там превысило 6 тысяч, скончались 86 человек.

