Ученые в Санкт-Петербурге пообещали вакцину против коронавируса
В Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА России заявили, что создаваемая там вакцина сможет защитить от коронавируса людей вне зависимости от возраста. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника института.
По его словам, сегодня дети не попадают в группу риска по заражению коронавирусом, так как большинство заболевших старше 30 лет.
ВОЗ признала вспышку коронавируса в мире чрезвычайной ситуацией международного значения. Число зараженных в материковом Китае - свыше 79,8 тысячи человек, скончались 2870, излечились свыше 41,6 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, согласно данным ВОЗ, в 53 странах. Число зараженных там превысило 6 тысяч, скончались 86 человек.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Фигуристка Сотникова объявила о завершении карьеры
- Экс-командир батальона «Айдар» задержан в Греции по запросу России
- ФАС обвинили в уничтожении высоких технологий в России
- Никаких гарантий: Россия предупредила Турцию об опасностях сирийского неба
- Ученые в Санкт-Петербурге пообещали вакцину против коронавируса