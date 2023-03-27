У оставившей долги в России юриста нашли элитное жилье в Монако
У светской львицы и юриста фирмы Mercury Марианны Бельчанской обнаружили роскошные апартаменты в Монако. Оставив долги в России, она переехала в Монте-Карло, сообщило издание Life.
Отмечается, что Бельчанская проживает в резиденции «Европа», что на площади Мулен. Стоимость апартаментов здесь — порядка пяти миллионов евро. При этом данных о сдаче в аренду или продаже жилья в этом здании не имеется.
Также имя Бельчанской фигурирует в справочниках коммуны Ла-Тюрби в Приморских Альпах. Юрист Mercury зарегистрирована в особняке, находящемся на проспекте де Голля. Стоимость жилья в этом районе составляет примерно миллион евро.
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