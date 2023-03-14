Аналитики подсчитали объем российских «теневых резервов» за рубежом
Россия сумела сохранить за границей около трети доходов от экспорта сырья за 2022 год. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По словам аналитиков, вложенные в недвижимость и зарубежные предприятия миллиарды долларов — это российские «теневые резервы», появившиеся из-за рекордного профицита платежного баланса России ($ 227 млрд). Эксперты подсчитали, что сохраненные за границей $80 млрд составляют около 5% ВВП в международных активах за прошлый год.
По словам экономиста Международного института стратегических исследований Марии Шагиной, промедление Европы с рестрикциями против энергетического сектора России обернулось нивелированием последствий от заморозки активов Банка России.
В свою очередь экономист Bloomberg по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков подчеркнул, что накопление международных активов стало вынужденной мерой. Эксперт заявил, что санкции заставили Россию уменьшить объем импорта, а выросшее в цене сырье простимулировало рост экспорта.
Ранее сообщалось, что Запад обеспокоен тем, что Россия справилась с беспрецедентными санкциями.
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