Аналитики подсчитали объем российских «теневых резервов» за рубежом

Россия сумела сохранить за границей около трети доходов от экспорта сырья за 2022 год. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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По словам аналитиков, вложенные в недвижимость и зарубежные предприятия миллиарды долларов — это российские «теневые резервы», появившиеся из-за рекордного профицита платежного баланса России ($ 227 млрд). Эксперты подсчитали, что сохраненные за границей $80 млрд составляют около 5% ВВП в международных активах за прошлый год.

По словам экономиста Международного института стратегических исследований Марии Шагиной, промедление Европы с рестрикциями против энергетического сектора России обернулось нивелированием последствий от заморозки активов Банка России.

В свою очередь экономист Bloomberg по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков подчеркнул, что накопление международных активов стало вынужденной мерой. Эксперт заявил, что санкции заставили Россию уменьшить объем импорта, а выросшее в цене сырье простимулировало рост экспорта.

Ранее сообщалось, что Запад обеспокоен тем, что Россия справилась с беспрецедентными санкциями.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
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