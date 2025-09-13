Адвокат объяснил, что ждет «Volkswagen AG» после банкротства в России

Процедура банкротства «Volkswagen AG» в России не означает, что в стране перестанут обслуживать машины компании, но, если она соберется вернуться в РФ, ей придется создавать новое юрлицо. Об этом в беседе с НСН заявил адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Ранее стало известно, что в отношении компании «Volkswagen AG» в России ввели процедуру банкротства. Такое решение принял столичный суд по заявлению АО «Камея». Отмечается, что процедура вводится в отношении имущества немецкого концерна, которое находится в РФ. При этом Радько заверил, что из-за этого не перестанут обслуживаться автомобили компании в России.