Адвокат объяснил, что ждет «Volkswagen AG» после банкротства в России
Представитель автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько в эфире НСН предположил, что завод «Volkswagen» в России могут реализовать на торгах.
Процедура банкротства «Volkswagen AG» в России не означает, что в стране перестанут обслуживать машины компании, но, если она соберется вернуться в РФ, ей придется создавать новое юрлицо. Об этом в беседе с НСН заявил адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.
Ранее стало известно, что в отношении компании «Volkswagen AG» в России ввели процедуру банкротства. Такое решение принял столичный суд по заявлению АО «Камея». Отмечается, что процедура вводится в отношении имущества немецкого концерна, которое находится в РФ. При этом Радько заверил, что из-за этого не перестанут обслуживаться автомобили компании в России.
«Это означает, что сделки, совершенные в пределах трех лет, могут быть признаны недействительными, будет распределяться конкурсная масса. Обычная процедура банкротства, ничего в этом странного нет. Банкротство всегда сопровождает бизнес. Это не означает, что машины перестанут обслуживать. Но ситуация тревожная, и, если даже "Volkswagen" теоретически задумает вернуться, ему придется создавать новое юрлицо и так далее. Будут определены должники, кредиторы по обязательствам этой российской компании. В банкротстве есть процедура "субсидиарная ответственность". То есть те лица, которые довели должника до банкротства, могут быть признаны ответственными за его банкротные последствия, и на них могут быть в каком-то размере возложены убытки», - объяснил он.
При этом, по его словам, завод компании в России может быть реализован на торгах.
«Если завод и вся его структура: логистика, склады и так далее — находятся в собственности компании, которая является должником — банкротом, то оно должно быть выставлено на торги и реализовано в рамках дела о банкротстве. Суть банкротства и заключается в том, чтобы полностью или частично удовлетворить требования кредиторов за счет имущества, которое есть у должника», - заключил собеседник НСН.
Ранее автоэксперт Андрей Ломанов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подчеркнул, что белорусско-китайский автомобиль «Belgee» быстро завоевал доверие россиян из-за привлекательной цены.
