Twitter будет маркировать спорную информацию о COVID-19

По данным агентства, нововведение начало работать с 11 мая. Отмечается, что таким образом соцсеть планирует упростить поиск достоверной информации на своей платформе и снизить количество контента о коронавирусе, вводящего в заблуждение.

Также в компании оставляют за собой право на удаление твита, содержащим такую информацию, уточняет агентство.

Ранее сообщалось, что мессенджер WhatsApp в связи с коронавирусом расширил возможности аудио- видеозвонков, увеличив лимит по количеству их участников.

