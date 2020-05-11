В Москве умерли еще 55 человек с коронавирусом
Столичный оперштаб проинформировал о смерти еще 55 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что у всех умерших после заражения развилась пневмония. Общее число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в Москве составило 1179 человек.
В оперштабе напомнили необходимость находиться дома при наличии симптомов ОРВИ, а также важность вызова врача для постановки диагноза.
За минувшие сутки в России выявлено 11 656 новых случаев коронавируса, из них 6169 в Москве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru