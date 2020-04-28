WhatsApp расширил возможности видеозвонков в приложении из-за коронавируса
Мессенджер WhatsApp расширил возможности аудио- видеозвонков, увеличив лимит по количеству их участников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.
Нововведение позволит участвовать в аудио-видеозвонках сразу восьми пользователям. Ранее лимит на групповые звонки был до четырех человек. Отмечается, что для активации этой возможности необходимо обновить приложение.
В компании увеличение лимита объяснили новыми реалиями жизни в связи с введенными ограничениями из-за коронавируса. Режим самоизоляции спровоцировал рост спроса на групповые онлайн-беседы.
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