Туск не исключил скорое определение даты прекращения огня на Украине

Глава правительства Польши Дональд Туск в эфире «Польского радио» не исключил, что в ближайшее время Вашингтон объявит условия в рамках урегулирования ситуации вокруг Украины.

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Так премьер-министр ответил на вопрос о мирных планах победившего на выборах президента США Дональда Трампа. Туск считает, что мирные инициативы политика еще готовится.

Решения по украинскому конфликту должны приниматься не только с участием Киева, но и Европы, отметил Туск.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что кровопролитие на Украине скоро завершится благодаря плану Дональда Трампа, который выиграл президентские выборы в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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