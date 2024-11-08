Маск уверен в скором окончании кровопролития на Украине благодаря Трампу

Американский бизнесмен Илон Маск выразил уверенность в том, что кровопролитие на Украине скоро прекратится благодаря плану Дональда Трампа, победившего на выборах президента США. Об этом он написал на своей странице в X.

По его словам. «бессмысленные убийства скоро прекратятся», потому что «время для подстрекателей-спекулянтов истекло».