Маск уверен в скором окончании кровопролития на Украине благодаря Трампу

Американский бизнесмен Илон Маск выразил уверенность в том, что кровопролитие на Украине скоро прекратится благодаря плану Дональда Трампа, победившего на выборах президента США. Об этом он написал на своей странице в X.

По его словам. «бессмысленные убийства скоро прекратятся», потому что «время для подстрекателей-спекулянтов истекло».

Илон Маск принял участие в разговоре Трампа с Зеленским

Ранее источники газеты Wall Street Journal сообщили, что окружение Трампа предложило заморозить конфликт на Украине и создать демилитаризованную зону вдоль линии фронта.

В обмен на это Киев должен временно отказаться от вступления в НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что данная информация является абстрактной, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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