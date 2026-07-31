Туск: Ближайшие 100 дней могут стать решающими в конфликте на Украине

По его словам, шансы сторон на достижение своих целей примерно равны, и многое будет зависеть от внешних факторов, в том числе от решений руководства США. Глава правительства указал, что значительную роль играют и представители частного бизнеса, приведя в пример американского миллиардера Илона Маска и его спутниковые системы связи Starlink, которые влияют на информационные потоки в регионе.

Ранее Туск заявил, что Польша пока не будет поставлять оружие Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

