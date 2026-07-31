Туроператоры не фиксируют массовых отмен туров в Турцию из-за лесных пожаров
Российские туроператоры не фиксируют массовых отмен туров в Турцию на фоне масштабных лесных пожаров в стране, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Российский союз туриндустрии.
Там указали, что природные пожары являются сезонным явлением и, как правило, локальные возгорания не затрагивают основные туристические зоны,. В настоящее время курортная инфраструктура Антальи также работает в штатном режиме. В провинции Анталья (Каш, Кумлуджа, Кемер) зафиксированы десятки очагов лесных пожаров. В отдельных районах проводится эвакуация жилых домов.
Пламя быстро распространяется из-за сильной жары, низкой влажности и порывистого ветра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Туроператоры не фиксируют массовых отмен туров в Турцию из-за лесных пожаров
- Казахстан сообщил о планах начать переработку российской нефти
- В Совфеде оценили риски для пользователей Telegram из-за Дурова
- «ИжАвиа» лишилась сертификата эксплуатанта
- Торговые сети пересматривают условия договоров с поставщиками продуктов в случае атак на логистические центры
- СМИ: Трамп хочет изменить закон об «адских санкциях» против России
- Власти: Ограничения против Дурова не касаются Telegram
- Лесные пожары бушуют в Турции рядом с любимыми провинциями для отдыха россиян
- МИД заявил о риске радиационной аварии на ЗАЭС из-за новой атаки ВСУ
- Решетников: Россия без труда заместит поставки из Армении