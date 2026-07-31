Казахстан сообщил о планах начать переработку российской нефти
Казахстан ведет переговоры по поводу переработке российскую нефть с последующей продажей топлива на внутреннем рынке и его поставками обратно в РФ, сообщает Reuters со ссылкой на Минэнерго республики.
Цель инициативы — обеспечение стабильной загрузки мощностей казахстанских нефтеперерабатывающих заводов и местных поставок. Астана не уточняет объемы и условия возможной переработки российской нефти. Неизвестно и то, о каких именно НПЗ идет речь. В заявлении отмечается, что участники рынка будут самостоятельно определять места отгрузки.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Россия из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов, вызванных ударами украинских беспилотников, больше не способна обеспечивать нефтью и газом даже своих традиционных партнёров в прежних объёмах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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