Казахстан сообщил о планах начать переработку российской нефти

Цель инициативы — обеспечение стабильной загрузки мощностей казахстанских нефтеперерабатывающих заводов и местных поставок. Астана не уточняет объемы и условия возможной переработки российской нефти. Неизвестно и то, о каких именно НПЗ идет речь. В заявлении отмечается, что участники рынка будут самостоятельно определять места отгрузки.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Россия из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов, вызванных ударами украинских беспилотников, больше не способна обеспечивать нефтью и газом даже своих традиционных партнёров в прежних объёмах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

