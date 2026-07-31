Торговые сети пересматривают условия договоров с поставщиками продуктов в случае атак на логистические центры

О новых условиях договоров предупредила партнеров сеть «Красное & Белое». Она снимает с себя ответственность за риски уничтожения или повреждения товара на своих складах в случае террористических актов, диверсий и атак беспилотных летательных аппаратов на склады. Поставщик не будет иметь права требовать оплату, неустойку и возмещения убытков. Текущая практика складывается таким образом, что риск случайной гибели или повреждения товара переходит на ретейлера с момента, когда продавец в установленном договором порядке передал товар покупателю.

«Инициатива вызвана объективными обстоятельствами - за последний месяц атаки беспилотников затронули складскую и логистическую инфраструктуру по всей стране, и не только у отдельных компаний», — сообщил юридический департамент «Красного & Белого».

Там указали, что перераспределение рисков между участниками рынка - временная мера, а системное решение требует участия всех участников цепочки поставок — от производителей до розницы, а также государства.

Ранее стало известно, что ущерб работающим с маркетплейсами компаниям после атак БПЛА на склады Wildberries оказался значимым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

