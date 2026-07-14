Туск: Польша пока не будет поставлять оружие Украине
Польша пока не будет поставлять Украине вооружение. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск.
«На данный момент не предусмотрено очередных поставок техники на Украину», - цитирует политика РИА Новости.
Ранее вице-спикер польского сейма Кшиштоф Босак рассказал, что Варшава отдала Киеву свои ракеты для зенитного ракетного комплекса Patriot, которые были приобретены Польшей для создания системы противовоздушной обороны. При этом замминистра обороны страны Цезари Томчик отмечал, что передача этого вооружения была «операцией, подготовленной прежде всего генеральным секретарем НАТО и командованием американских сил в Европе».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Честные» сутки: Российские отели открестились от эксперимента китайских коллег
- Долой очереди: Почему большие скидки на электромобили нужно оставить
- Туск: Польша пока не будет поставлять оружие Украине
- Певица Пелагея дебютирует в кино в комедии «Зубастая няня»
- Найдут даже бабушку: Кикшеринги предупредили об «уголовке» за порчу самокатов
- В двух штатах США отравились свыше 3 тысяч человек
- МИД Китая: КНР и Россия рассматривают друг друга в качестве приоритета в политике
- Любовь Аксенова объявила голодовку ради роли в сериале «Холод»
- В Татарстане четыре человека погибли в ДТП с трактором
- Росстандарт: Запрещать латиницу на дорожных знаках не планируют