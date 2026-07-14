Туск: Польша пока не будет поставлять оружие Украине

Польша пока не будет поставлять Украине вооружение. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск.

Польша отказалась передавать Украине МиГ-29

«На данный момент не предусмотрено очередных поставок техники на Украину», - цитирует политика РИА Новости.

Ранее вице-спикер польского сейма Кшиштоф Босак рассказал, что Варшава отдала Киеву свои ракеты для зенитного ракетного комплекса Patriot, которые были приобретены Польшей для создания системы противовоздушной обороны. При этом замминистра обороны страны Цезари Томчик отмечал, что передача этого вооружения была «операцией, подготовленной прежде всего генеральным секретарем НАТО и командованием американских сил в Европе».


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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаПольшаДональд Туск

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