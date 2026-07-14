Туск: Польша пока не будет поставлять оружие Украине

Система ПВО сбила за ночь четыре БПЛА, летевших на Москву Собянин предложил перенести сроки выплат платежей регионов по бюджетным кредитам Средний размер долга по алиментам в Москве составляет 250 тыс рублей Самое доступное жильё в Москве у метро можно купить почти за 3 млн рублей Облачная погода с дождями ожидается в столичном регионе сегодня