В Финляндии заявили, что небо страны используют для атак на Россию

По его словам, заявлениям властей Финляндии верить не стоит. «Разумеется, воздушное пространство Финляндии используется Западом против России», — указал экс-парламентарий.

Туртиайнен был депутатом парламента Финляндии с 2019 по 2023 год. 11 ноября 2025 года он сообщил, что попросил убежища в России.

Он хочет получить российское гражданство. По словам Туртиайнена, он каждый день понемногу учит русский язык, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

