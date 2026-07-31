В Финляндии заявили, что небо страны используют для атак на Россию
Небо Финляндии используют для ударов по России, сообщил РИА Новости бывший финский депутат Ано Туртиайнен.
По его словам, заявлениям властей Финляндии верить не стоит. «Разумеется, воздушное пространство Финляндии используется Западом против России», — указал экс-парламентарий.
Туртиайнен был депутатом парламента Финляндии с 2019 по 2023 год. 11 ноября 2025 года он сообщил, что попросил убежища в России.
Он хочет получить российское гражданство. По словам Туртиайнена, он каждый день понемногу учит русский язык, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Финляндии заявили, что небо страны используют для атак на Россию
- Трамп: Израиль выведет войска из Газы после разоружения ХАМАС
- Туск: Ближайшие 100 дней могут стать решающими в конфликте на Украине
- Лукашенко поручил отправлять крестьян-тунеядцев на «военно-воспитательные» работы
- СМИ: Бортпроводники «Аэрофлота» пожаловались на переработки и сокращение отдыха
- Туроператоры не фиксируют массовых отмен туров в Турцию из-за лесных пожаров
- Казахстан сообщил о планах начать переработку российской нефти
- В Совфеде оценили риски для пользователей Telegram из-за Дурова
- «ИжАвиа» лишилась сертификата эксплуатанта
- Торговые сети пересматривают условия договоров с поставщиками продуктов в случае атак на логистические центры