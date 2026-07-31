В Совфеде оценили риски для пользователей Telegram из-за Дурова
Для пользователей Telegram ничего не поменяется после внесения его основателя Павла Дурова (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к терроризму и экстремизму) в перечень террористов, сообщает РБК со ссылкой на главу комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрея Клишаса.
«Претензии сформулированы к Дурову, новых требований к Telegram нет, поэтому ни для Telegram, ни для пользователей ничего не изменилось», — заявил парламентарий. По его словам, платформа должна соблюдать законодательство России. Отмечается, что на вопросы сам Клишас отвечал в Telegram.
Ранее Росфинмониторинг заявил, что введенные против Дурова ограничения не затрагивают сам мессенджер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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