Лукашенко поручил отправлять крестьян-тунеядцев на «военно-воспитательные» работы
Власти Беларуси начнут отправлять не справляющихся со своей работой аграриев на военно-воспитательные сборы, сообщает «Белта».
Они будут продолжаться два-три месяца. Об этом заявил президент Александр Лукашенко. По его словам, такие меры коснутся нерадивых крестьян, которых «проверят на другой» работе. «Это не какое-то издевательство над людьми, мы просто даем возможность проявить себя на другой работе — мужской сложной работе», — заявил глава государства. Он указал, что власти не ставят целью «пугнуть кого-то» или восполнить ряды вооруженных сил.
Ранее Лукашенко говорил, что речь идёт о силах специальных операций, которые «рассредоточены по украинской границе», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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