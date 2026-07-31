«ИжАвиа» лишилась сертификата эксплуатанта
Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «ИжАвиа», сообщают «Ведомости».
С 1 августа авиакомпания не сможет выполнять коммерческие перевозки и приостанавливает продажу билетов. По данным ведомства, перевозчик в отведенный срок не устранил критические несоответствия по функционированию системы управления безопасностью полетов.
Купленные билеты авиакомпании останутся действительными. На период до 1 февраля 2027 года было продано почти 46 тысяч билетов из Ижевска в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Екатеринбург. Росавиация отмечает, что эти рейсы «ИжАвиа» перераспределят между другими авиакомпаниями.
Для возобновления деятельности перевозчику потребуется фактически заново пройти процедуру сертификации.
Проверки авиакомпаний проводятся регулярно, однако это вряд ли связано с ростом числа авиапроисшествий — напротив, статистика говорит о снижении числа авиаинцидентов по сравнению с прошлым годом. Об этом НСН заявил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.
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