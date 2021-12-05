Турция предложила организовать переговоры Зеленского и Путина
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган может организовать переговоры лидеров Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, сообщает Anadolu.
По данным агентства, это будет способствовать снижению напряженности между двумя странами. Как сообщил пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын, Анкара готова создать площадку для диалога и, благодаря позитивным отношениям с Москвой и Киевом, предпринять шаги по недопущению эскалации.
Ранее Зеленский заявил, что вероятность войны с Россией существует. Отношения между Украиной и РФ обострились после публикации The Washington Post в конце октября о «возобновлении наращивания численности российских войск рядом с украинской границей».
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