Турция предложила организовать переговоры Зеленского и Путина

По данным агентства, это будет способствовать снижению напряженности между двумя странами. Как сообщил пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын, Анкара готова создать площадку для диалога и, благодаря позитивным отношениям с Москвой и Киевом, предпринять шаги по недопущению эскалации.

Ранее Зеленский заявил, что вероятность войны с Россией существует. Отношения между Украиной и РФ обострились после публикации The Washington Post в конце октября о «возобновлении наращивания численности российских войск рядом с украинской границей».



