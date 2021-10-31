WP: На Западе беспокоятся о наращивании российских войск у границы с Украиной

По данным источников The Washington Post официальные лица США и государств Европы якобы отмечают «возобновление наращивания численности российских войск рядом с украинской границей». На Западе эта ситуация вызвала «обеспокоенность, которая появилась в апреле».

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Издание не называет страны, за исключением США, и чиновников, высказавших опасения из-за якобы возросшей военной активности России на границе с Украиной.

При этом сообщается, что в США и ЕС фиксируются «необычные перемещения военной техники» РФ.

Источники издания сообщили, что «переброска войск вновь вызвала обеспокоенность, которая появилась в апреле, когда самое значительное за годы наращивание сил РФ у украинской границы вызывало международный резонанс», пишет Газета.Ru.

На Западе отмечают, что перемещения российских войск фиксируется после завершения в середине сентября совместных российско-белорусских учений «Запад-2021».

«Чиновники в Соединенных Штатах и Европе начали замечать эти перемещения особенно в последние недели, после того как Россия завершила масштабные совместные военные учения с Белоруссией «Запад 2021», — отмечают «Известия».

В апреле этого года директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что наращивание российских военных сил на границе с Украиной может стать основой для вторжения на украинскую территорию. Об этом сообщил «Коммерсант».


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ФОто: stat.mil.ru
ТЕГИ:ГраницаУкраинаВооруженные Силы РФЕвропаСША
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