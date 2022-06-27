Анкара отказалась присоединяться к санкциям против России
Турция не станет присоединяться к санкциям Запада против России, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя президента Турции Ибрагима Калына.
По его словам, Анкара проводит в отношении России взвешенную политику. «Мы должны соблюдать свои интересы. Если все разрушат мосты, кто в итоге будет говорить с Россией?», - заявил политик.
Калын отметил, что ввод ограничительные меры против России нанесут Турции куда больший ущерб, чем Москве.
Напомним, Великобритания, США, Канада и Япония запретят импортировать золото из России.
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