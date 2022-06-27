Анкара отказалась присоединяться к санкциям против России

Турция не станет присоединяться к санкциям Запада против России, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя президента Турции Ибрагима Калына.

СМИ: Запад не ожидал масштабных последствий для себя от антироссийских санкций

По его словам, Анкара проводит в отношении России взвешенную политику. «Мы должны соблюдать свои интересы. Если все разрушат мосты, кто в итоге будет говорить с Россией?», - заявил политик.

Калын отметил, что ввод ограничительные меры против России нанесут Турции куда больший ущерб, чем Москве.

Напомним, Великобритания, США, Канада и Япония запретят импортировать золото из России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:Санкции Против РоссииТурция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры