Анкара отказалась присоединяться к санкциям против России

По его словам, Анкара проводит в отношении России взвешенную политику. «Мы должны соблюдать свои интересы. Если все разрушат мосты, кто в итоге будет говорить с Россией?», - заявил политик.

Калын отметил, что ввод ограничительные меры против России нанесут Турции куда больший ущерб, чем Москве.

Напомним, Великобритания, США, Канада и Япония запретят импортировать золото из России.

