Турция переносит начало туристического сезона из-за коронавируса

Турция намерена перенести начало туристического сезона из-за эпидемии коронавируса в мире. Министр культуры и туризма страны Мехмет Эрсой рекомендовал отельерам перенести страт туристического сезона с марта на конец апреля. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на телеканал NTV.

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Эрсой пообещал в связи с предпринимаемыми ограничительными мерами поддержку турбизнесу, передает Ura.ru.

10 марта в Турции был зарегистрирован первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией.

Накануне эксперты ВОЗ объявили пандемию коронавируса, пишет «Газета.ру».

В России зафиксировали восемь новых случаев заражения COVID-19 — шесть из них в Москве, два в Московской области. Власти ввели ограничение в авиасообщении с Францией, Испанией, Германией и Италией.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире НСН рассказала, что многие россияне едут отдыхать в небезопасные места из-за дешевизны.


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ФОТО: pixabay.com
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