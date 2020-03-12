Турция переносит начало туристического сезона из-за коронавируса

Эрсой пообещал в связи с предпринимаемыми ограничительными мерами поддержку турбизнесу, передает Ura.ru.

10 марта в Турции был зарегистрирован первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией.

Накануне эксперты ВОЗ объявили пандемию коронавируса, пишет «Газета.ру».

В России зафиксировали восемь новых случаев заражения COVID-19 — шесть из них в Москве, два в Московской области. Власти ввели ограничение в авиасообщении с Францией, Испанией, Германией и Италией.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире НСН рассказала, что многие россияне едут отдыхать в небезопасные места из-за дешевизны.



