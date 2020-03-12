Турция переносит начало туристического сезона из-за коронавируса
Турция намерена перенести начало туристического сезона из-за эпидемии коронавируса в мире. Министр культуры и туризма страны Мехмет Эрсой рекомендовал отельерам перенести страт туристического сезона с марта на конец апреля. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на телеканал NTV.
Эрсой пообещал в связи с предпринимаемыми ограничительными мерами поддержку турбизнесу, передает Ura.ru.
10 марта в Турции был зарегистрирован первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией.
Накануне эксперты ВОЗ объявили пандемию коронавируса, пишет «Газета.ру».
В России зафиксировали восемь новых случаев заражения COVID-19 — шесть из них в Москве, два в Московской области. Власти ввели ограничение в авиасообщении с Францией, Испанией, Германией и Италией.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире НСН рассказала, что многие россияне едут отдыхать в небезопасные места из-за дешевизны.
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