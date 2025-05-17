Трамп намерен 19 мая созвониться с Путиным по вопросу Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен 19 мая созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным.

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В своей соцсети Truth Social он рассказал, что желает обсудить с российским лидером ситуацию на Украине, а также торговые вопросы.

Глава Белого дома добавил, что после разговора с Путиным он поговорит по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также союзникам по НАТО.

Ранее Трамп заявил телеканалу Fox News, что уверен в том, что встретится с Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / EPA / JIM LO SCALZO
ТЕГИ:Телефонный РазговорВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд Трамп

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