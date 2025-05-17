Трамп намерен 19 мая созвониться с Путиным по вопросу Украины

В своей соцсети Truth Social он рассказал, что желает обсудить с российским лидером ситуацию на Украине, а также торговые вопросы.

Глава Белого дома добавил, что после разговора с Путиным он поговорит по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также союзникам по НАТО.

Ранее Трамп заявил телеканалу Fox News, что уверен в том, что встретится с Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

