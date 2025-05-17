Трамп намерен 19 мая созвониться с Путиным по вопросу Украины
17 мая 202518:16
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен 19 мая созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным.
В своей соцсети Truth Social он рассказал, что желает обсудить с российским лидером ситуацию на Украине, а также торговые вопросы.
Глава Белого дома добавил, что после разговора с Путиным он поговорит по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также союзникам по НАТО.
Ранее Трамп заявил телеканалу Fox News, что уверен в том, что встретится с Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru