Дождь с песком прошел в Крыму
17 мая 202518:25
В ночь на 17 мая в Крыму прошёл дождь с песком. Об этом со ссылкой на крымский гидрометцентр сообщает РИА Новости.
Метеорологи отметили, что причиной таких осадков стало попадание полуострова в зону действия теплой части южного циклона.
«Этим объясняется пыльный шлейф и принос песка из районов Северной Африки», - пояснили эксперты.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил «Радиоточке НСН», что летом в России возможны «необычные погодные явления» из-за глобальных климатических изменений.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru