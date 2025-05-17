Не менее 21 человека погибли в США в результате торнадо

Жертвами торнадо, обрушившихся штаты американские штаты Миссури и Кентукки, стали не менее 21 человека. Об этом сообщает NBC.

Смерч с градом обрушился на Оренбургскую область

В Кентукки подтвердили гибель четырнадцати человек, в Миссури заявили о семи погибших. При этом власти штатов ожидают увеличение числа жертв по мере разбора завалов.

Также сообщается, что стихия оставила без света почти 140 тысяч человек, повреждены десятки тысяч домов.

Ранее не менее 16 человек погибли и десятки пострадали из-за штормов и торнадо, обрушившихся на Юг и Средний Запад США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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