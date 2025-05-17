Путин поручил построить и запустить газопровод «Волхов - Мурманск»
Необходимо до 2030 года построить и запустить газопровод «Волхов - Мурманск». Как сообщает пресс-служба Кремля, соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.
Отмечается, что строительством газопровода будут совместно заниматься компания «Газпром», правительство России, а также власти Мурманской области и республики Карелия.
Доклад по данному вопросу ответственные должны предоставить главе государства до 1 июля 2025 года, далее - раз в год.
Ранее Путин поручил обеспечить поддержку вузов, конструкторских бюро, организаций для развития космической отрасли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru