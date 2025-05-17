Путин поручил построить и запустить газопровод «Волхов - Мурманск»

Необходимо до 2030 года построить и запустить газопровод «Волхов - Мурманск». Как сообщает пресс-служба Кремля, соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.

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Отмечается, что строительством газопровода будут совместно заниматься компания «Газпром», правительство России, а также власти Мурманской области и республики Карелия.

Доклад по данному вопросу ответственные должны предоставить главе государства до 1 июля 2025 года, далее - раз в год.

Ранее Путин поручил обеспечить поддержку вузов, конструкторских бюро, организаций для развития космической отрасли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новрсти / Илья Питалев
ТЕГИ:КарелияМурманскГазопроводГазпромВладимир Путин

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