Губерниев отказался быть заместителем Вяльбе в Федерации лыжных гонок РФ

Дмитрий Губерниев отказался от предложения стать заместителем президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе. Об этом комментатор заявил в эфире «Матч ТВ».

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По его словам, этот пост ему предложил серебряный призёр Олимпийских игр Александр Панжинский.

«Я не могу быть заместителем у человека, который должен уйти. Дело не только в Елене Валерьевне, а во всей верхушке ФЛГР», - сказал Губерниев.

Он добавил, что в настоящее время в Федерации «работают непрофессионалы», а его команда «выведет наши лыжи на космический уровень».

Ранее глава Минспорта РФ Михаил Дегтярёв вручил Губерниеву удостоверение своего советника на общественных началах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ЛыжиЛыжные ГонкиРоссияСпортДмитрий Губерниев

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