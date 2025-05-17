Губерниев отказался быть заместителем Вяльбе в Федерации лыжных гонок РФ
Дмитрий Губерниев отказался от предложения стать заместителем президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе. Об этом комментатор заявил в эфире «Матч ТВ».
По его словам, этот пост ему предложил серебряный призёр Олимпийских игр Александр Панжинский.
«Я не могу быть заместителем у человека, который должен уйти. Дело не только в Елене Валерьевне, а во всей верхушке ФЛГР», - сказал Губерниев.
Он добавил, что в настоящее время в Федерации «работают непрофессионалы», а его команда «выведет наши лыжи на космический уровень».
Ранее глава Минспорта РФ Михаил Дегтярёв вручил Губерниеву удостоверение своего советника на общественных началах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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