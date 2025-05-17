Губерниев отказался быть заместителем Вяльбе в Федерации лыжных гонок РФ

По его словам, этот пост ему предложил серебряный призёр Олимпийских игр Александр Панжинский.

«Я не могу быть заместителем у человека, который должен уйти. Дело не только в Елене Валерьевне, а во всей верхушке ФЛГР», - сказал Губерниев.

Он добавил, что в настоящее время в Федерации «работают непрофессионалы», а его команда «выведет наши лыжи на космический уровень».

Ранее глава Минспорта РФ Михаил Дегтярёв вручил Губерниеву удостоверение своего советника на общественных началах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

