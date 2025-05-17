Медведев: Не все переговоры ведут к миру

Не все переговоры ведут к миру. Об этом в своих соцсетях заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев заявил, что сам ведет свои страницы в соцсетях

По его словам, неудачные переговоры могут стать причиной «более страшной стадии войны с новым оружием и участниками».

«Всем врагам России, выдвигающим переговорные ультиматумы, следует это помнить», - написал он.

Ранее Медведев заявил, что Европу необходимо избавить от идеологии нацизма с помощью международных усилий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:Совет Безопасности РФ ПереговорыСпецоперацияДмитрий Медведев

Горячие новости

Все новости

партнеры