Медведев: Не все переговоры ведут к миру
17 мая 202517:34
Не все переговоры ведут к миру. Об этом в своих соцсетях заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, неудачные переговоры могут стать причиной «более страшной стадии войны с новым оружием и участниками».
«Всем врагам России, выдвигающим переговорные ультиматумы, следует это помнить», - написал он.
Ранее Медведев заявил, что Европу необходимо избавить от идеологии нацизма с помощью международных усилий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru