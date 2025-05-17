Медведев: Не все переговоры ведут к миру

Глава МИД РФ Лавров и госсекретарь США Рубиопо телефону обменялись мнениями по итогам состоявшихся накануне в Стамбуле российско-украинских переговоров В Финляндии два вертолета рухнули на землю после столкновения в воздухе Часть побережья Анапы закрыли для посещений Режиссёру Кириллу Серебренникову в Каннах вручили орден Почетного легиона