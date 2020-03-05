Ломидзе: Многие едут отдыхать в небезопасный места из-за дешевизны
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России специально для НСН подготовила топ главных новостей туристической сферы.
Туроператоры ждут от правительства сроков запретов на продажи путевок
АТОР попросила правительство обозначить сроки запретов продаж туров из-за коронавируса.
Майя Ломидзе: «Тема последних нескольких недель – это коронавирус. И все, что с ним происходит, все, что с ним связано, и один из главных вопросов, как это влияет на туризм? На туризм это влияет самым серьезным образом. Многие боятся куда-то ехать, а многие, наоборот, готовы ехать даже в те направления, которые указаны как небезопасные в рекомендации Роспотребнадзора, так как видят падение цен. Влияние ситуации на сферу очень серьезное, поэтому Ассоциация туроператоров попросила обозначить правительство хотя бы примерные сроки запретов продаж тур из-за коронавируса, потому что потребители находятся в крайней степени неопределённости», – отмечает в эфире НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Ущерб авиакомпаний из-за коронавируса оценивается в 30 млрд долларов
Азиатские авиакомпании несут крупные потери в связи с распространением коронавируса. Ущерб оценивается почти в 30 миллиардов долларов.
Майя Ломидзе: «В этой связи есть новость, что авиакомпания Lufthansa готова примерно сто пятьдесят самолет, что называется, "посадить на бетон" в связи с тем, что спрос на авиаперевозку из-за распространения коронавируса серьезно снизился в Германии и в других странах», – комментирует она для НСН.
Авиасообщение между Сахалином и Японией закрыто
Авиасообщение между российским Сахалином и японским городом Хоккайдо временно приостанавливают с 5 марта, чтобы не допустить проникновения коронавируса в Россию.
Майя Ломидзе: «Ситуация с коронавирусом затрагивает не только крупные города и страны, но и влияет на туристическую сферу нашего Дальнего Востока. Где очень много компаний специализировались на туры в Южную Корею, в Китай. Также серьезно ограничены авиаперевозки между другими азиатскими странами и городами Дальнего Востока, главным образом, Приморье. Это, безусловно, также влияет на развитие туризма в этом регионе», – рассказывает она НСН.
Италия выдаст визу на год ради сохранения турпотока
Российские туристы, которые получили итальянскую визу со сроком действия март-май 2020 года, смогут бесплатно переоформить ее на годовую визу. Новые визы получат те туристы, которые примут решение перенести, а не отменить свою поездку в Италию.
Майя Ломидзе: «Сколько человек готовы воспользоваться данным предложением пока неизвестно, но мы будем мониторить ситуацию и держать вас в курсе», – делится на со слушателями НСН.
Лувр вновь доступен для туристов
Лувр в Париже снова открыт для туристов. Ранее главный музей Франции закрыли из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране.
Майя Ломидзе: «Еще одна хорошая новость на фоне коронавируса, как ни странно. Видимо сейчас французские власти признали, что ситуация стремиться к улучшению», – подытоживает в беседе с НСН Майя Ломидзе.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.