Ломидзе: Многие едут отдыхать в небезопасный места из-за дешевизны

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России специально для НСН подготовила топ главных новостей туристической сферы.

1

Туроператоры ждут от правительства сроков запретов на продажи путевок

АТОР попросила правительство обозначить сроки запретов продаж туров из-за коронавируса.

Майя Ломидзе: «Тема последних нескольких недель – это коронавирус. И все, что с ним происходит, все, что с ним связано, и один из главных вопросов, как это влияет на туризм? На туризм это влияет самым серьезным образом. Многие боятся куда-то ехать, а многие, наоборот, готовы ехать даже в те направления, которые указаны как небезопасные в рекомендации Роспотребнадзора, так как видят падение цен. Влияние ситуации на сферу очень серьезное, поэтому Ассоциация туроператоров попросила обозначить правительство хотя бы примерные сроки запретов продаж тур из-за коронавируса, потому что потребители находятся в крайней степени неопределённости», – отмечает в эфире НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

2

Ущерб авиакомпаний из-за коронавируса оценивается в 30 млрд долларов

Азиатские авиакомпании несут крупные потери в связи с распространением коронавируса. Ущерб оценивается почти в 30 миллиардов долларов.

Майя Ломидзе: «В этой связи есть новость, что авиакомпания Lufthansa готова примерно сто пятьдесят самолет, что называется, "посадить на бетон" в связи с тем, что спрос на авиаперевозку из-за распространения коронавируса серьезно снизился в Германии и в других странах», – комментирует она для НСН

3

Авиасообщение между Сахалином и Японией закрыто

Авиасообщение между российским Сахалином и японским городом Хоккайдо временно приостанавливают с 5 марта, чтобы не допустить проникновения коронавируса в Россию.

Майя Ломидзе: «Ситуация с коронавирусом затрагивает не только крупные города и страны, но и влияет на туристическую сферу нашего Дальнего Востока. Где очень много компаний специализировались на туры в Южную Корею, в Китай. Также серьезно ограничены авиаперевозки между другими азиатскими странами и городами Дальнего Востока, главным образом, Приморье. Это, безусловно, также влияет на развитие туризма в этом регионе», – рассказывает она НСН.

4

Италия выдаст визу на год ради сохранения турпотока

Российские туристы, которые получили итальянскую визу со сроком действия март-май 2020 года, смогут бесплатно переоформить ее на годовую визу. Новые визы получат те туристы, которые примут решение перенести, а не отменить свою поездку в Италию.

Майя Ломидзе: «Сколько человек готовы воспользоваться данным предложением пока неизвестно, но мы будем мониторить ситуацию и держать вас в курсе», – делится на со слушателями НСН. 

5

Лувр вновь доступен для туристов

Лувр в Париже снова открыт для туристов. Ранее главный музей Франции закрыли из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране.

Майя Ломидзе: «Еще одна хорошая новость на фоне коронавируса, как ни странно. Видимо сейчас французские власти признали, что ситуация стремиться к улучшению», – подытоживает в беседе с НСН Майя Ломидзе. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: НСН
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