Ломидзе: Многие едут отдыхать в небезопасный места из-за дешевизны

Майя Ломидзе: «Тема последних нескольких недель – это коронавирус. И все, что с ним происходит, все, что с ним связано, и один из главных вопросов, как это влияет на туризм? На туризм это влияет самым серьезным образом. Многие боятся куда-то ехать, а многие, наоборот, готовы ехать даже в те направления, которые указаны как небезопасные в рекомендации Роспотребнадзора, так как видят падение цен. Влияние ситуации на сферу очень серьезное, поэтому Ассоциация туроператоров попросила обозначить правительство хотя бы примерные сроки запретов продаж тур из-за коронавируса, потому что потребители находятся в крайней степени неопределённости», – отмечает в эфире НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

