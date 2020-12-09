Турция обновила рекорд по числу заражений COVID-19 за сутки

Минздрав Турции сообщил о регистрации максимального числа заражений коронавирусом за сутки с начала пандемии. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что за минувшие 24 часа в стране инфицировались 31,7 тысяч человек, еще 217 пациентов с COVID-19 скончались.
По данным турецкого ведомства здравоохранения, в настоящее время тяжелое состояние наблюдается у почти 6 тысячи заболевших.

Ранее в среду телеканал Haberturk сообщил, что, по словам министра, российский препарат не соответствует надлежащей лабораторной практике и вышел за пределы интересов Турции. Позже Минздрав страны опроверг эту информацию.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусТурция
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