Турция обновила рекорд по числу заражений COVID-19 за сутки

Отмечается, что за минувшие 24 часа в стране инфицировались 31,7 тысяч человек, еще 217 пациентов с COVID-19 скончались.

По данным турецкого ведомства здравоохранения, в настоящее время тяжелое состояние наблюдается у почти 6 тысячи заболевших.

Ранее в среду телеканал Haberturk сообщил, что, по словам министра, российский препарат не соответствует надлежащей лабораторной практике и вышел за пределы интересов Турции. Позже Минздрав страны опроверг эту информацию.

