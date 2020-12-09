АТОР назвала главное условие открытия новых стран для туризма
Вице-президент Ассоциации туроператоров России в эфире НСН рассказал, почему Россия не торопится разрешать населению посещать временно закрытые для туризма страны.
Несколько европейских стран могут стать доступными для отдыха россиян только осенью 2021 года, сообщил журналистам президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев. При этом Кипр будет ждать российских туристов уже с марта, если они сдадут один ПЦР-тест за 72 часа до прибытия, а второй - в аэропорту прилета.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в эфире НСН рассказал, при каких условиях будут открываться новые страны.
«Пока у нас открыты 15 стран, из них лидерами по выездному туризму стали Турция, ОАЭ, Мальдивы, Куба и Танзания. Открытие других стран происходит по решению оперштаба по борьбе с коронавирусом и по принципу взаимности. С учетом второй волны заболеваемости крайне сложно делать прогнозы. Прежде всего, количество заболевших на 100 тысяч населения не должно превышать 40 человек за определенный период. Также коэффициент передачи вируса должен быть не выше одного процента в течение двух недель», - отметил он.
Горин добавил, что открытие страны должно происходить по принципу взаимности в обязательном порядке.
«Многие страны готовы принимать туристов, большинство государств вводят специальные протоколы открытия границ. Как правило, это предоставление ПЦР-теста, заполнение электронной анкеты, наличие медицинского страхового полиса и повторное ПЦР-тестирование по прибытии. Список стран, готовых принять россиян, постоянно расширяется. Об этом ранее заявляли Мексика, Доминикана и другие страны. Но обязательно должен быть выполнен принцип взаимности», - заключил он.
Ранее стало известно, что правительство Таиланда рассматривает возможность временного отказа от массового туризма после эпидемии коронавируса. Власти отметили, что королевству необходимо увеличить расходы на душу населения на 30% и обеспечить безопасность и гигиену, чтобы снова сделать Таиланд привлекательным для туризма местом.
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