АТОР назвала главное условие открытия новых стран для туризма

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в эфире НСН рассказал, при каких условиях будут открываться новые страны.



«Пока у нас открыты 15 стран, из них лидерами по выездному туризму стали Турция, ОАЭ, Мальдивы, Куба и Танзания. Открытие других стран происходит по решению оперштаба по борьбе с коронавирусом и по принципу взаимности. С учетом второй волны заболеваемости крайне сложно делать прогнозы. Прежде всего, количество заболевших на 100 тысяч населения не должно превышать 40 человек за определенный период. Также коэффициент передачи вируса должен быть не выше одного процента в течение двух недель», - отметил он.



Горин добавил, что открытие страны должно происходить по принципу взаимности в обязательном порядке.



«Многие страны готовы принимать туристов, большинство государств вводят специальные протоколы открытия границ. Как правило, это предоставление ПЦР-теста, заполнение электронной анкеты, наличие медицинского страхового полиса и повторное ПЦР-тестирование по прибытии. Список стран, готовых принять россиян, постоянно расширяется. Об этом ранее заявляли Мексика, Доминикана и другие страны. Но обязательно должен быть выполнен принцип взаимности», - заключил он.



Ранее стало известно, что правительство Таиланда рассматривает возможность временного отказа от массового туризма после эпидемии коронавируса. Власти отметили, что королевству необходимо увеличить расходы на душу населения на 30% и обеспечить безопасность и гигиену, чтобы снова сделать Таиланд привлекательным для туризма местом.

