США - Турция: Воевать нельзя, напугать
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ рассказал НСН, почему Вашингтон не будет воевать с Турцией из-за курдов.
Турецкий посол в Узбекистане Мехмет Сурейя Эр заявил, что слова госсекретаря США Майка Помпео о готовности США к войне с Турцией были неверно переведены. В ходе пресс-конференции в Ташкенте дипломат сказал, что это «обыкновенный человеческий фактор». По мнению Мехмета Сурейя Эра, «высокопоставленный чиновник не может произнести такое безответственное заявление», передает РИА Новости. Он также отметил, что для Турции имеют значение только письменные, протокольные заявления.
Ранее в интервью телеканалу CNBC Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп начнет военные действия против Турции в случае необходимости, но Вашингтон предпочел бы «мир войне».
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН заявил, что для Соединенных Штатов Турция — слишком ценный союзник, чтобы перейти от угроз к конкретным действиям против нее.
«Мне представляется, что это просто риторика. К заявлениям всегда нужно относиться критически, а вот к конкретным делам — уже посерьезней. Могу сказать только, что Турция для США и НАТО — важнейший союзник, без которого сложно будет вести дела на Ближнем Востоке. В этом смысле Турция для США является ценным государством. Вся политика холодной войны 1940-х годов началась с Турции, Греции. Именно по этим странам было сделано заявление президентом Труманом, после чего началась политика противостояния и сдерживания. Так что и сейчас это никуда не уходит. США не будут рисковать отношениями с Турцией», — считает американист.
Рогулев полагает, что Помпео решил просто припугнуть Турцию.
«Турки ослушались, невзирая на позицию США они начали проводить свою политику. Конечно, США это не нравится. Просто промолчать и проглотить это они не могут, они должны что-то делать, но это сложно. Можно делать только заявления – вот они и делают их», — заметил собеседник НСН.
Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится в Сочи с российским лидером Владимиром Путиным, с которым намерен обсудить ситуацию на севере Сирии. Перед поездкой турецкий президент заявил, что возобновит операцию на севере Сирии, если США не выполнят данных ими обещаний в рамках соглашения о временном прекращении огня в регионе.
Во вторник, 22 октября, истекает пятидневный срок, на который Турция по договоренности с США согласилась приостановить операцию на севере Сирии на участке между населенными пунктами Рас эль-Айн и Кобани. Вашингтон пообещал за это время обеспечить отвод из этого района формирований курдских Отрядов народной самообороны (ОНС), которых Анкара считает террористами.
Военную операцию «Источник мира» против курдов на севере Сирии Турция начала 9 октября.
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