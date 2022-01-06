Turkish Airlines отменила пассажирские рейсы в Казахстан
Авиакомпания Turkish Airlines отменила все пассажирские рейсы в Казахстан из-за беспорядков в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.
Рейсы отменены до 9 января.
Протесты в Казахстане начались с начала января из-за повышения цен на сжиженный газ. Ранее в МВД сообщили, что в ходе беспорядков в стране погибли 18 сотрудников правоохранительных органов.
Также ведомство заявило об уничтожении тех, кто откажется сложить оружие по требованию властей. В Алма-Ате военнослужащие через громкоговорители предупредили протестующих, после чего открыли по ним стрельбу. Как пишет агентство, не исключено, что есть погибшие.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru