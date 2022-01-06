Turkish Airlines отменила пассажирские рейсы в Казахстан

Рейсы отменены до 9 января.

Протесты в Казахстане начались с начала января из-за повышения цен на сжиженный газ. Ранее в МВД сообщили, что в ходе беспорядков в стране погибли 18 сотрудников правоохранительных органов.

Также ведомство заявило об уничтожении тех, кто откажется сложить оружие по требованию властей. В Алма-Ате военнослужащие через громкоговорители предупредили протестующих, после чего открыли по ним стрельбу. Как пишет агентство, не исключено, что есть погибшие.



