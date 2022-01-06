МВД Казахстана предупредило об уничтожении тех, кто откажется сложить оружие

Министерство внутренних дел Казахстана заявило об уничтожении тех, кто откажется сложить оружие по требованию властей. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

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По сообщениям издания, площадь Республики в Алма-Ате силовики освободили от радикалов. Сейчас стрельба слышна в центре казахстанского города Тараз.

Ранее в Алма-Ате нашли двух силовиков с отсеченными головами. В результате беспорядков погибли 13 силовиков, ещё 353 человека пострадали, об этом сообщил телеканал «Хабар 24». В ходе перестрелки в Алма-Ате также был ранен в ногу журналист одного из казахстанских СМИ. Репортер доставлен в больницу.

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ФОТО: Flickr/upyernoz
ТЕГИ:МВДКазахстан
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