МВД Казахстана предупредило об уничтожении тех, кто откажется сложить оружие

По сообщениям издания, площадь Республики в Алма-Ате силовики освободили от радикалов. Сейчас стрельба слышна в центре казахстанского города Тараз.

Ранее в Алма-Ате нашли двух силовиков с отсеченными головами. В результате беспорядков погибли 13 силовиков, ещё 353 человека пострадали, об этом сообщил телеканал «Хабар 24». В ходе перестрелки в Алма-Ате также был ранен в ногу журналист одного из казахстанских СМИ. Репортер доставлен в больницу.

