МВД Казахстана предупредило об уничтожении тех, кто откажется сложить оружие
Министерство внутренних дел Казахстана заявило об уничтожении тех, кто откажется сложить оружие по требованию властей. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.
По сообщениям издания, площадь Республики в Алма-Ате силовики освободили от радикалов. Сейчас стрельба слышна в центре казахстанского города Тараз.
Ранее в Алма-Ате нашли двух силовиков с отсеченными головами. В результате беспорядков погибли 13 силовиков, ещё 353 человека пострадали, об этом сообщил телеканал «Хабар 24». В ходе перестрелки в Алма-Ате также был ранен в ногу журналист одного из казахстанских СМИ. Репортер доставлен в больницу.
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