В МИД открыли «горячую линию» для россиян в Казахстане

В МИД РФ сообщили об открытии «горячей линии» для поддержки россиян, находящихся в Казахстане. Об этом сообщает РИА Новости.

«В МИД России открыта «горячая линия»: электронная почта для связи — dskc@mid.ru, телефон Call-центра - +7(495) 695 45 45», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Также в МИД рекомендовали россиянам в стране избегать мест беспорядков и при возможности укрыться в гостиницах/домах с запасом продовольствия.

Протесты вспыхнули в стране против повышения цен на сжиженный газ. По данным МВД, в ходе беспорядков погибли 18 сотрудников правоохранительных органов.

