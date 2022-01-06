В МИД открыли «горячую линию» для россиян в Казахстане
В МИД РФ сообщили об открытии «горячей линии» для поддержки россиян, находящихся в Казахстане. Об этом сообщает РИА Новости.
«В МИД России открыта «горячая линия»: электронная почта для связи — dskc@mid.ru, телефон Call-центра - +7(495) 695 45 45», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Также в МИД рекомендовали россиянам в стране избегать мест беспорядков и при возможности укрыться в гостиницах/домах с запасом продовольствия.
Протесты вспыхнули в стране против повышения цен на сжиженный газ. По данным МВД, в ходе беспорядков погибли 18 сотрудников правоохранительных органов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru