Число погибших сотрудников правоохранительных органов в Казахстане выросло до 18
Число сотрудников правоохранительных органов погибли, погибших в ходе беспорядков в Казахстане, выросло до 18. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД страны.
Среди пострадавших, по данным ведомства, около 750 человек. В ходе протестов полиция задержала 2,2 тысячи человек.
Ранее МВД Казахстана заявило об уничтожении тех, кто откажется сложить оружие по требованию властей. В Алма-Ате военнослужащие через громкоговорители предупредили протестующих, после чего открыли по ним стрельбу. Как пишет агентство, не исключено, что есть погибшие.
Протесты вспыхнули в стране против повышения цен на сжиженный газ. Правительственная комиссия Казахстана объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр ($0,11), однако это не остановило митингующих.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,6 млн+15 316 / сут.
Умерли
314 тыс.+802 / сут.
Выздоровели
9,6 млн+22 949 / сут.
- Число погибших сотрудников правоохранительных органов в Казахстане выросло до 18
- Телеканал «Россия» признан самым популярным у россиян
- В России зафиксировали первые «незавозные» случаи омикрон-штамма
- МВД Казахстана предупредило об уничтожении тех, кто откажется сложить оружие
- Журналист ранен в казахстанской Алма-Ате
- Шойгу обсудил с главой Пентагона вопросы безопасности
- В Госдуме рассказали, кто выиграл от беспорядков в Казахстане
- Нападение на районное управление полиции отразили в Алма-Ате
- Всех посчитаем! Эпидемиолог рассказал, как определить коллективный иммунитет в России
- Первые подразделения российских миротворцев ОДКБ прибыли в Казахстан
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru