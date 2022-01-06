Число погибших сотрудников правоохранительных органов в Казахстане выросло до 18

Число сотрудников правоохранительных органов погибли, погибших в ходе беспорядков в Казахстане, выросло до 18. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД страны.

Среди пострадавших, по данным ведомства, около 750 человек. В ходе протестов полиция задержала 2,2 тысячи человек.

Ранее МВД Казахстана заявило об уничтожении тех, кто откажется сложить оружие по требованию властей. В Алма-Ате военнослужащие через громкоговорители предупредили протестующих, после чего открыли по ним стрельбу. Как пишет агентство, не исключено, что есть погибшие.

Протесты вспыхнули в стране против повышения цен на сжиженный газ. Правительственная комиссия Казахстана объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр ($0,11), однако это не остановило митингующих.

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ФОТО: РИА Новости / Тимур Батыршин
ТЕГИ:Казахстан
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