МЧС: Путин поручил отправить спасателей на поиски вертолета Раиси

Это сделано по обращению иранской стороны. В составе группировки 47 специалистов ведомства, высокопроходимая техника, вертолет для поиска с воздуха.

Отмечается, что в готовность приведены специалисты сводной группировки отряда «Центроспас» и Центра «Лидер». В аэропорту Жуковский проходит погрузка спецтехники и подготовка к вылету в Тебриз.

Ранее было установлено точное местоположение вертолета лидера Ирана Эбрахима Раиси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

