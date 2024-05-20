МЧС: Путин поручил отправить спасателей на поиски вертолета Раиси

Глава государства Владимир Путин поручил министру по чрезвычайным ситуациям Александру Куренкову направить группу спасателей для оказания помощи в операции по поиску вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщает пресс-служба МЧС России.

Летевший в одном вертолете с Раиси чиновник вышел на связь

Это сделано по обращению иранской стороны. В составе группировки 47 специалистов ведомства, высокопроходимая техника, вертолет для поиска с воздуха.

Отмечается, что в готовность приведены специалисты сводной группировки отряда «Центроспас» и Центра «Лидер». В аэропорту Жуковский проходит погрузка спецтехники и подготовка к вылету в Тебриз.

Ранее было установлено точное местоположение вертолета лидера Ирана Эбрахима Раиси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба МЧС
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