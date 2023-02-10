Архитектор рухнувшего дома в Турции пытался сбежать из страны
Турецкие власти задержали главного архитектора элитного жилого комплекса Rönesans Rezidans, который полностью рухнул после землетрясений в Турции, сообщают местные СМИ.
Квартиры в жилом комплексе, достроенном в 2012 году, продавались по цене от 800 тысяч до 1,6 миллиона долларов.
Мехмет Яшар Чошкун был задержан силовиками по требованию генпрокуратуры в стамбульском аэропорту при попытке улететь из страны. Ранее стало известно о массовых исках подрядчиков ряда жилых комплексов в затронутых катастрофой провинциях с требованием запретить им всем выезд из страны.
Силовики пытаются определить местонахождение брата архитектора, который является совладельцем строительной компании, а также инженера. При этом отмечается, что братья перенесли офис фирмы из Турции в Черногорию шесть лет назад.
Ранее генеральный ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов заявил в пресс-центре НСН, что нарушения при строительстве зданий могут "аукнуться" при землетрясениях, что, в свою очередь, с большой долей вероятности приведет к массовым жертвам.
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