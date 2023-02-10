Число жертв землетрясения в Турции превысило 19 тысяч человек
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступая в Малатье заявил, что число погибших в результате произошедшего в стране землетрясения превысило 19 тысяч.
«В десяти пострадавших от землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше провинциях погибли 19 388 человек, пострадали 77 711 человек», - уточнил турецкий лидер.
Ранее в Еврокомиссии заявили, что Евросоюз намерен предоставить пострадавшим от землетрясений Турции и Сирии 6,5 млн евро в качестве экстренной поддержки, сообщает НСН.
Мощное землетрясение произошло в Кахраманмараше 6 февраля. Власти ввели чрезвычайное положение в 10 провинциях Турции, которые затронуло землетрясение. Эрдоган объявил в стране общенациональный траур.
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