Число жертв землетрясения в Турции превысило 19 тысяч человек

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступая в Малатье заявил, что число погибших в результате произошедшего в стране землетрясения превысило 19 тысяч.

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«В десяти пострадавших от землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше провинциях погибли 19 388 человек, пострадали 77 711 человек», - уточнил турецкий лидер.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что Евросоюз намерен предоставить пострадавшим от землетрясений Турции и Сирии 6,5 млн евро в качестве экстренной поддержки, сообщает НСН.

Мощное землетрясение произошло в Кахраманмараше 6 февраля. Власти ввели чрезвычайное положение в 10 провинциях Турции, которые затронуло землетрясение. Эрдоган объявил в стране общенациональный траур.

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