Тулси Габбарт уличила власти США во введении цензуры и установлении диктатуры

Политик считает, что создание совета по противодействию дезинформации, который планирует создать министерство внутренней безопасности США, есть не что иное, как попытка Белого дома сформировать орган для манипуляции людьми.

«Подобное можно наблюдать при диктатуре. <…> И причина, почему такое наблюдается при диктатуре, заключается в том, что они боятся нас. Они боятся людей», — приводит слова Габбард РИА Новости.

Она утверждает, что деятельность совета будут обеспечивать налогоплательщики. Он создается для цензуры и пропаганды.

«В этой инициативе нет ничего нового. Они уже занимаются подобным. Это происходит прямо сейчас. Они просто формализуют процесс, делают его официальным», — подчеркнула Габбард.

Также бывший конгрессмен обратила внимание на то, что благодаря обнародованию планов по созданию такого совета, у американцев появилась возможность выступить против этого решения Белого дома.

Ранее бывший заместитель генсека ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал «пропагандистским трюком» идею США о спонсорах терроризма.

«Есть конвенция о борьбе с терроризмом и прецеденты, - кто и кого объявлял спонсором терроризма. Если Совет безопасности объявляет кого-то спонсором терроризма, это выражение мнения международного сообщества, а если одно государство говорит другому: "Ты дурак", а оно отвечает: "Ты сам дурак", то за этим нет ничего, кроме политической риторики. Это чисто пропагандистский трюк, они хотят максимально обострить отношения с Россией и обстановку в мире», - сказал Орджоникидзе.

