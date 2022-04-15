«Это чрезмерно!»: В Союзе журналистов отвергли инициативу Симоньян о цензуре в Конституции

Ранее Симоньян высказала мнение, что государство не может существовать без контроля над информацией, предложив пересмотреть все, начиная с фразы в Конституции, что «цензура запрещена».

«Вводить цензуру – это чрезмерно. Я думаю, что это чрезмерные высказывания и меры. Дело в том, что на сегодняшний день закон о СМИ и поправки, которые внесены в последние месяцы в связи со спецоперацией на Украине, позволяют очень жестко и быстро контролировать и, если нужно, поправлять и СМИ, и различные интернет-ресурсы. Этот дает возможности госструктурам контролировать ситуацию и воздействие СМИ на общество в этот непростой период», - сказал Гусев.

По его словам, жесткая цензура возможна при введении военного положения, но до этого «очень далеко».

«Если вдруг начнется война, тогда вводится положение о военном времени, и там возникает не просто цензура, а жесткие требования: что, чего и как, и какие СМИ должны работать в этот период. Но до этого очень далеко», - подчеркнул главред «Московского комсомольца».

Со своей стороны, глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев сказал «Радиоточке НСН», что Симоньян, как и любой гражданин РФ, вправе высказывать свое мнение.

«У нас свобода слова и каждый может высказывать свое мнение, как и Маргарита тоже высказывает свое личное мнение, никто этого не запрещает. У нас в Конституции действительно присутствует фраза, что цензура запрещена, и пока она там присутствует, мы должны эти законы соблюдать. Также эта фраза присутствует в уставе Союза журналистов России, так что мы стараемся выявлять все нарушения свободы слова у нас в стране и каким-то образом на них реагировать, фиксируются все нарушения прав журналистов», - сказал Соловьев.

При этом он выразил надежду, что ограничения для журналистов, введенные на фоне спецоперации на Украине, снимут сразу после ее окончания.

«Определенные элементы ограничений введены в связи со спецоперацией и в силу того, что мы находимся в состоянии очень непростой информационной войны со СМИ и пропагандой коллективного Запада. Таких ударов по российской аудитории мы никогда раньше не наблюдали, это уникальный момент времени, когда все силы направлены на то, чтобы дезориентировать россиян. Применяются все возможные fake news, никаких правил в этой игре не существует. В данном случае государство обороняется, чтобы этот удар нивелировать. Поэтому, да, ограничения существуют, но мы надеемся, что они будут отменены сразу по окончании спецоперации», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».